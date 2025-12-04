Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) - Trunkenheit im Verkehr: Fahrradfahrer mit zwei Promille gestoppt (03.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:15 Uhr kontrollierte die Polizei einen 54-jährigen Fahrradfahrer in der Weimarstraße in Tuttlingen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schnell fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2 Promille.

Der Fahrradfahrer musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell