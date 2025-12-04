Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach B 294

Lkr. Rottweil) 62-jährige Autofahrerin übersieht 13-jährigen Radfahrer: Kind leicht verletzt (03.12.2025)

Schiltach (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer hat sich am Mittwochnachmittag zwischen Wolfach-Halbmeil und Schiltach ereignet. Eine 62-jährige Frau wollte gegen 15:00 Uhr mit ihrem Audi von einer Nebenstraße auf die Bundesstraße 294 einfahren. Dabei übersah sie vermutlich einen 13-jährigen Radfahrer, der sich auf dem Fahrradweg befand.

Bei der Kollision zog sich das Kind leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

