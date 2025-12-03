Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B313, Lkr. Konstanz) Kleinkraftradfahrerin bei Sturz verletzt (03.12.2025)

Stockach, B313 (ots)

Eine Kleinkraftradfahrerin hat bei einem Sturz auf der Bundestraße 313 zwischen Zizenhausen und Hoppetenzell am Mittwochmorgen Verletzungen erlitten. Kurz nach 8 Uhr fuhr die 16-Jährige mit einer Yamaha MT 125 von Hoppetenzell in Richtung Zizenhausen. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad, kam von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Dabei zog sich die Jugendliche Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An dem nicht mehr fahrbereiten Motorrädle entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell