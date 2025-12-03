PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der B27 zwischen Blumberg und Donaueschingen - vier verletzte Personen und insgesamt rund 16.000 Euro Blechschaden (02.12.2025)

Hüfingen, B27 (ots)

Vier verletzte Personen und insgesamt rund 16.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Bundesstraße 27 zwischen Blumberg und Donaueschingen ereignet hat. Eine 62-jährige Renault-Fahrerin bog von Blumberg kommend nach links auf die Landesstraße 181 in Richtung Hüfingen ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Seat einer 45-Jährigen. Infolge der Kollision erlitten beide Fahrerinnen und zwei weitere Insassen des Seat Verletzungen. Sie kamen mit Rettungswägen in ein örtliches Krankenhaus. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

