POL-KN: (Konstanz) Unfall an der Bushaltestelle am Bahnhofplatz - Polizei sucht Zeugen (02.12.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagmittag an der Bushaltestelle am Bahnhofplatz ereignet hat. Ein 86-Jähriger wollte gegen 14.25 Uhr in einen Bus in Richtung Lago einsteigen, dessen Türen jedoch bereits geschlossen waren. Der Mann, der mit einem Rollator unterwegs war, versuchte noch den Türöffner zu drücken, wobei er zu Fall kam. Dabei verletzte er sich der 86-Jährige am Kopf. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zur Ermittlung des genauen Hergangs des Unfall-/Sturzgeschehens bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

