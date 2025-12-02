Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim, B 523

Lkr. Tuttlingen) - Frontalkollision: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und vier Leichtverletzten (02.12.2025)

Talheim (ots)

Etwa 70.000 Euro Sachschaden sowie vier leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 523. Ein 46-jähriger Mann war gegen 10:00 Uhr mit seinem Nissan von Talheim kommend in Richtung Tuttlingen unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Eßlingen geriet das Auto aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen eines 25-Jährigen. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Nissan und stieß rückwärts mit dem Heck gegen den Auflieger eines weiteren, hinter dem Lastwagen fahrenden Sattelzugs. Der 25-Jährige verlor nach der ersten Kollision die Kontrolle über seinen Lkw und kam seinerseits auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem in Richtung Tuttlingen fahrenden Skoda eines 53-Jährigen zusammenstieß.

Durch den Verkehrsunfall zogen sich der 46-jährige Nissan-Fahrer, seine beiden Insassen sowie der 53-jährige Skoda-Fahrer leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die Verletzten in ein örtliches Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der beteiligten Fahrzeuge sperrten die Polizei sowie die Straßenmeisterei Spaichingen die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen. Die Arbeiten dauern zur Stunde weiter an. Die Spezialisten des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

