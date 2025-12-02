POL-KN: (Blumberg, B27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Kreuzung B27/K5744 bei Riedböhringen (01.12.2025)
Blumberg, B27 (ots)
Insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagmittag auf der Kreuzung der Bundesstraße 27 mit der Kreisstraße 5744 zwischen Blumberg und Hüfingen passiert ist. Ein 70-jähriger Mitsubishi-Fahrer überquerte die B27 und übersah dabei einen bevorrechtigten VW Tiguan eines 66-Jährigen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell