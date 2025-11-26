PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahndungs- und Kontrolltag im Oberbergischen Kreis

Oberbergischer Kreis (ots)

Im Oberbergischen Kreis wurde am Dienstag (25. November) ein Fahndungs- und Kontrolltag durchgeführt. Bei der direktionsübergreifenden Kontrollaktion, welche durch Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt wurde, stand die Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Hauptunfallursachen im Vordergrund. Die Kontrollen, bei denen 60 Beamtinnen und Beamte eingesetzt wurden, waren Teil einer landesweiten Aktion.

Die Kontrollen fanden im Zeitraum von 12 bis 20 Uhr an verschiedenen Örtlichkeiten im gesamten Kreisgebiet statt. Insgesamt wurden im Aktionszeitraum 604 Fahrzeugführende und 61 weitere Personen kontrolliert. Neben zwei Verstößen wegen unzureichend gesicherter Ladung, drei Verstößen gegen die Gurtpflicht und neun Fällen der Handynutzung am Steuer standen im Verkehrsbereich 17 weitere Ordnungswidrigkeiten unterschiedlichster Art auf der Ergebnisliste.

Einen besonderen Erfolg erzielten die Einsatzkräfte bei Fahndungsmaßnahmen in Wiehl. Ein 40-jähriger Autofahrer war nach einem Betrugsversuch zum Nachteil eines älteren Ehepaares aus einem Wiehler Wohngebiet geflohen. Der 40-Jährige konnte an der Oberwiehler Straße angetroffen, angehalten und kontrolliert werden. Auch die Flucht seines 36-Jähriger Begleiters, welcher versucht hatte, fußläufig von der Tatörtlichkeit zu entkommen, endete in Handschellen. Er konnte noch im Wohngebiet von Beamten der Kriminalpolizei gestellt werden. Die beiden Männer aus Siegen wurden vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiwache verbracht. Noch am gestrigen Abend fanden Wohnungsdurchsuchungen statt. Aktuell wird eine Vorführung beim Haftrichter vorbereitet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 10:00

    POL-GM: Nachtragsmeldung: Senior nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

    Waldbröl (ots) - Der 89-Jährige aus Eitorf, der am Sonntag (23. November) nach einem Verkehrsunfall auf der B478/Brölstraße mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6164479), ist seinen Verletzungen erlegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:00

    POL-GM: Autoscheibe eingeschlagen und Tasche geklaut

    Wiehl (ots) - Zwischen 18 Uhr und 20:15 Uhr am Dienstag (25. November) haben Unbekannte bei einem in der Straße "Am Hans-Teich" geparkten VW Polo die Scheibe eingeschlagen. Die Diebe entwendeten eine schwarze Umhängetasche und ein Portmonee. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren