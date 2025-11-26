PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nachtragsmeldung: Senior nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Waldbröl (ots)

Der 89-Jährige aus Eitorf, der am Sonntag (23. November) nach einem Verkehrsunfall auf der B478/Brölstraße mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6164479), ist seinen Verletzungen erlegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 09:00

    POL-GM: Autoscheibe eingeschlagen und Tasche geklaut

    Wiehl (ots) - Zwischen 18 Uhr und 20:15 Uhr am Dienstag (25. November) haben Unbekannte bei einem in der Straße "Am Hans-Teich" geparkten VW Polo die Scheibe eingeschlagen. Die Diebe entwendeten eine schwarze Umhängetasche und ein Portmonee. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 12:44

    POL-GM: 40 Tonner landet im Graben

    Lindlar (ots) - Am Montagmorgen (24. November) fuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer auf der L299 in Richtung Obersteeg, als er gegen 05:15 Uhr kurz vor der Ortslage Köttingen von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Nach Angaben des Fahrers war ein Tier auf der Fahrbahn. Beim Versuch, diesem auszuweichen, kam es zu dem Unfall. Die L299 war für die Bergung des Lkw über mehrere Stunden bis etwa 12:30 Uhr gesperrt. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren