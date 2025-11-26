Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Nachtragsmeldung: Senior nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben
Waldbröl (ots)
Der 89-Jährige aus Eitorf, der am Sonntag (23. November) nach einem Verkehrsunfall auf der B478/Brölstraße mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6164479), ist seinen Verletzungen erlegen.
