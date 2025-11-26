Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wild ausgewichen und in Leitplanke gekracht

Engelskirchen (ots)

Ein 25-Jähriger aus Wiehl für am Dienstagabend (25. November) gegen 19:20 Uhr auf der L302 auf der Kaltenbacher Straße in Richtung L302. Vor einer Kurve versuchte er nach eigenen Angaben einem Tier auf der Fahrbahn auszuweichen. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer Leitplanke, die sich durch den Motorraum bohrte. Der 25-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei rät: Sollten Sie mit Ihrem Scheinwerfer ein Tier erfassen, schalten sie auf Abblendlicht um. Fernlicht blendet die Tiere. Das Wildtier bleibt möglicherweise reglos stehen oder läuft auf die Lichtquelle zu. Bremsen Sie - aber machen Sie auf keinen Fall ein Ausweichmanöver. Die Gefahr bei einer plötzlichen Lenkbewegungen die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren ist hoch. Eine Kollision mit einem Wildtier geht in der Regel glimpflicher aus als eine Kollision mit einem Baum oder dem Gegenverkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell