Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert Baum

Reichshof (ots)

Ein 19-jähriger Reichshofer fuhr am Samstag (22. November) auf der L324 zwischen Buchen und Eckenhagen, als er gegen 01:48 Uhr von der Fahrbahn abkam und mit seinem Corsa gegen einen Baum prallte. An dem Corsa entstand erheblicher Sachschaden. Ein Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen fiel positiv aus. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

