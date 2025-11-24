Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert Baum
Reichshof (ots)
Ein 19-jähriger Reichshofer fuhr am Samstag (22. November) auf der L324 zwischen Buchen und Eckenhagen, als er gegen 01:48 Uhr von der Fahrbahn abkam und mit seinem Corsa gegen einen Baum prallte. An dem Corsa entstand erheblicher Sachschaden. Ein Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen fiel positiv aus. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.
