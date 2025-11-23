Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeuge verhindert Automatenaufbruch

Bergneustadt (ots)

Am Freitagabend (21. November) gegen 21:30 Uhr bemerkte ein 57-jähriger Bergneustädter, wie ein Unbekannter versuchte, mittels eines Trennschleifers einen Zigarettenautomaten in der Straße "Sonnenkamp" zu öffnen. Der Bergneustädter ging auf den Unbekannten zu und sprach ihn an, worauf dieser in Richtung der Breslauer Straße davonging. Der Zeuge beschrieb den Unbekannten als männlich, ca. 30-40 Jahre alt und ca. 1,80m groß. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Arbeitshose mit Reflektionsstreifen an den Beinen. Am Schließzylinder des Zigarettenautomaten konnte eine Einkerbung festgestellt werden. Durch das Einschreiten des Zeugen, war es dem Kriminellen jedoch nicht gelungen, den Automaten zu öffnen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

