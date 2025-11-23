PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher im Mauspfad unterwegs

Engelskirchen (ots)

Ein Unbekannter verschaffte sich am Donnerstag (20. November) zwischen 20 Uhr und 22 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Mauspfad in Loope, indem er das Fenster aufhebelte. Eine Überwachungskamera konnte eine vermummte Person videografieren, welche sich in den Räumlichkeiten bewegte. Ob der Einbrecher Beute machte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

