Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Einbrüche zur Tageszeit

Gummersbach (ots)

Zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr am vergangenen Samstag (22. November) brachen Unbekannte in zwei Wohnhäuser in Gummersbach ein. In der Schönenberger Straße hebelten sie die Terrassentür auf, durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld. In der Erblandstraße beschädigten die Einbrecher ein Fenster und verschafften sich somit Zugang zum Wohnhaus. Die Unbekannten durchwühlten alle Zimmer und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Kriminellen flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

