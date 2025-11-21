Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Jetzt noch für das Schuljahr 2026 an der Fachoberschule Polizei bewerben

Oberbergischer Kreis (ots)

Ohne Abitur zur Polizei? Kein Problem! Wer 2026 mit dem Fachabitur Polizei bei der Polizei NRW beginnen möchte, kann sich jetzt noch bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 30. November 2025. Das Fachabitur Polizei richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss (Fachoberschulreife) oder der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Nach zwei Jahren Schule mit polizeispezifischen Inhalten erhalten diese dann nach erfolgreicher Prüfung das Fachabitur Polizei. Mit dem Fachabi Polizei in der Tasche müssen die Bewerbenden kein erneutes Auswahlverfahren durchlaufen - sie können direkt mit dem dualen Studium bei der Polizei beginnen. Lediglich die charakterliche und medizinische Eignung wird erneut geprüft. Einstellungsberaterin Nicole Cescotti-Söhns steht für Fragen zum Fachabitur Polizei, zum Polizeiberuf und den Einstellungsvoraussetzungen gerne zur Verfügung und ist per Mail unter personalwerbung.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de oder per Telefon unter Rufnummer 02261 / 8199 2221 erreichbar. Weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite: www.next-level-polizei.de

