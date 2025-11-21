Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall
Wipperfürth (ots)
Ein 26-jähriger Lindlarer wollte am Donnerstag (20. November) gegen 17:50 Uhr mit seinem Volvo von der L129 auf die L286 abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Opel einer 65-jährigen Wipperfürtherin, die auf der bevorrechtigten L286 in Richtung Jörgensmühle unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die 65-Jährige schwer und der 26-Jährige leicht verletzt. Beide kamen mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.
