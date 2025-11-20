Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Marienheide (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. November) wollten Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt an der Hauptstraße in Marienheide einbrechen. Die Kriminellen versuchten, die Tür eines Seiteneingangs aufzuhebeln und ins Gebäude zu gelangen. Ohne Erfolg - die Einbrecher zogen unverrichteter Dinge wieder ab.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell