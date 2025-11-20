Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Supermarkt
Marienheide (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. November) wollten Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt an der Hauptstraße in Marienheide einbrechen. Die Kriminellen versuchten, die Tür eines Seiteneingangs aufzuhebeln und ins Gebäude zu gelangen. Ohne Erfolg - die Einbrecher zogen unverrichteter Dinge wieder ab.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell