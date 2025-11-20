PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Reichshof (ots)

Am Mittwochmittag (19. November) fuhr ein 38-Jähriger aus Olsberg mit seinem Sprinter auf der Buchener Straße von Obersteimel in Fahrtrichtung Buchen. Gegen 13:35 Uhr kam es in einer Linkskurve zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford einer 36-jährigen Reichshoferin. Durch die Kollision trugen beide Personen leichte Verletzungen davon und wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

