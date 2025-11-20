Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Reichshof (ots)

Am Mittwochmittag (19. November) fuhr ein 38-Jähriger aus Olsberg mit seinem Sprinter auf der Buchener Straße von Obersteimel in Fahrtrichtung Buchen. Gegen 13:35 Uhr kam es in einer Linkskurve zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford einer 36-jährigen Reichshoferin. Durch die Kollision trugen beide Personen leichte Verletzungen davon und wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell