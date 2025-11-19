Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Auffahrunfall zwischen Auto und Fahrrad
Radevormwald (ots)
Ein 38-Jähriger aus Radevormwald fuhr am Dienstagmorgen (18. November, 6 Uhr) mit seinem Fahrrad auf der Hohenfuhrstraße in Richtung der Uelfestraße. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Radevormwald, welcher in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, übersah den 38-Jährigen und fuhr auf das Fahrrad auf. Der Radfahrer kam daraufhin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen den Einmündungen zur Kottenstraße und Schützenstraße.
