Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall zwischen Auto und Fahrrad

Radevormwald (ots)

Ein 38-Jähriger aus Radevormwald fuhr am Dienstagmorgen (18. November, 6 Uhr) mit seinem Fahrrad auf der Hohenfuhrstraße in Richtung der Uelfestraße. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Radevormwald, welcher in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, übersah den 38-Jährigen und fuhr auf das Fahrrad auf. Der Radfahrer kam daraufhin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen den Einmündungen zur Kottenstraße und Schützenstraße.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

