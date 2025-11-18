Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Elektrogeschäft
Wipperfürth (ots)
In der Zeit von Samstag (15. November) bis Montag versuchten Unbekannte, die Scheibe eines Elektronikmarktes in der Unteren Straße einzuschlagen. Nachdem es den Kriminellen nicht gelungen war, in das Gebäude einzudringen, flüchteten sie unverrichteter Dinge. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
