PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Elektrogeschäft

Wipperfürth (ots)

In der Zeit von Samstag (15. November) bis Montag versuchten Unbekannte, die Scheibe eines Elektronikmarktes in der Unteren Straße einzuschlagen. Nachdem es den Kriminellen nicht gelungen war, in das Gebäude einzudringen, flüchteten sie unverrichteter Dinge. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 09:01

    POL-GM: Unbekannte stehlen E-Scooter

    Gummersbach (ots) - Am Montag (17. November) stahlen Kriminelle zwischen 7:45 Uhr und 17 Uhr einen E-Scooter, der an einem Fahrradständer vor dem EKZ Bergischer Hof in Gummersbach angekettet war. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein Fahrzeug des Herstellers "Xiaomi" mit dem Versicherungskennzeichen 089JLK. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:16

    POL-GM: Zwei Lieferwagen stoßen frontal zusammen

    Engelskirchen (ots) - Am Montagmorgen (17. November) war ein 21-jähriger Mann aus Koblenz mit seinem Mercedes Sprinter auf der L302 von Neuremscheid in Richtung Kaiserau unterwegs. Gegen 8:30 Uhr geriet er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 22-Jährigen aus Reichshof zusammen. Der 22-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren