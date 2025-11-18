Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall
Waldbröl (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Waldbröl-Hermesdorf wurden am Montag (17. November) zwei Autofahrer leicht verletzt. Ein 43-Jähriger aus Waldbröl wollte gegen 12 Uhr mit seinem VW von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 51-jährigen Waldbrölers, der auf der Hauptstraße Richtung Waldbröl fuhr. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell