Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Waldbröl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Waldbröl-Hermesdorf wurden am Montag (17. November) zwei Autofahrer leicht verletzt. Ein 43-Jähriger aus Waldbröl wollte gegen 12 Uhr mit seinem VW von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 51-jährigen Waldbrölers, der auf der Hauptstraße Richtung Waldbröl fuhr. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell