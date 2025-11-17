PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Körperverletzung bei Fußballspiel

Wipperfürth (ots)

Bei einem Fußballspiel zwischen dem SV Thier und der DJK Gummersbach II am Sonntagnachmittag (16. November) in Wipperfürth kam es zu einer Körperverletzung, bei der ein 20-jähriger Spieler des SV verletzt wurde. In der 65. Minute des Spiels, schoss der 20-Jährige ein Tor, wonach zwei Spieler der DJK ihn lautstark anpöbelten. Unmittelbar nach dem Anstoß gingen die zwei Spieler der DJK auf den 20-Jährigen los, schlugen ihn und traten auf ihn ein. Ein weiterer Spieler des DJK kam dazu und fing ebenfalls an, auf den 20-Jährigen einzuschlagen. Erst als die Mitspieler des 20-Jährigen dazwischen gingen, ließen die drei Spieler der DJK von ihm ab. Nach der Auseinandersetzung stieg die Mannschaft der DJK in ihre Autos und fuhren davon. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten 20-Jährigen in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

