Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher kamen über die Terrassentür
Waldbröl (ots)
Ein Unbekannter ist am Samstag (15. November) zwischen 19:29 und 19:49 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Buchenweg" eingebrochen. Der Einbrecher gelangte über die Terrassentür ins Haus, machte jedoch keine Beute. Er war dunkel gekleidet, hatte eine schmale Statur und trug eine schwarze Sturmhaube. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
