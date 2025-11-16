Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Stein auf Rettungswagen geworfen

Wipperfürth (ots)

Die Besatzung eines Rettungswagens war am Freitag (14. November) ohne Sonder- und Wegerechte, auf der L302 in Richtung Frielingsdorf unterwegs. Unweit der Ortschaft Dohrgaul kam der 49-jährigen Fahrerin gegen 12:30 Uhr ein Motorrad entgegen. Als der Motorradfahrer den Rettungswagen passierte, warf er einen Stein in Richtung des Krankenwagens, der das Fahrzeug in Höhe der Sonnenblende auf der Fahrerseite traf, wodurch die Windschutzscheibe zersplitterte. Die 49-Jährige und ihr 42-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Bei dem Motorrad handelte es sich um ein dunkelblaues "Sportmotorrad". Der Fahrer trug einen Lederkombi und dunkle Motorradhandschuhe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

