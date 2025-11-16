Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Kosmetikstudio
Hückeswagen (ots)
In der Nacht von Donnerstag (13. November) auf Freitag hebelten Einbrecher zwischen 20 Uhr und 8:15 Uhr die Eingangstür eines Kosmetikstudios in der Peterstraße auf. Die Kriminellen durchsuchten die gesamte Filiale und stahlen Bargeld, ein IPad und zwei Tattoomaschinen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
