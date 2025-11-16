POL-GM: Einbruch in Kosmetikstudio

Engelskirchen - Loope (ots) - Am 14.11.2025 gegen 16:05 Uhr kam ein mit einer Person besetzter PKW auf der L136 in der Ortslage Engelskirchen - Loope aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Stausee des Flusses Agger. Der Fahrzeugführer, ein 62-jähriger Waldbröler, konnte durch Ersthelfer aus dem im Wasser befindlichen PKW gerettet werden. Er wurde bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich ...

