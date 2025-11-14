Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Tageswohnungseinbruch in Steinenbrück
Gummersbach (ots)
Zwischen 7:30 Uhr und 12:20 Uhr am Donnerstag (13. November) hebelten Unbekannte die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hömicker Weg" auf. Die Kriminellen durchwühlten sämtliche Wohnräume, ob sie Beute machten, muss noch ermittelt werden.
Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
