Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Firma

Wiehl (ots)

Gegen 3:35 Uhr am 13. November (Donnerstag) verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Firma in der Robert-Koch-Straße in Bomig, indem sie die Eingangstür gewaltsam öffneten. In einer Lagerhalle öffneten sie Schränke und durchwühlten Regale. Auch die Bürotür wurde durch die Einbrecher aufgehebelt, Schubladen und Schränke wurden geöffnet und durchwühlt. Ob die Einbrecher Beute machten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

