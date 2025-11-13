Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autoscheibe eingeschlagen und Geldbörse gestohlen

Bergneustadt (ots)

Gegen 04:25 Uhr am Mittwochmorgen (12. November) öffnete ein Unbekannter das geschlossene Tor einer Garage in der Talstraße. An dem dort geparkten Auto schlug der Unbekannte dann die Scheibe auf der Fahrerseite ein und griff nach einer Geldbörse, welche sich in dem Seitenfach der Fahrertür befand. Durch die ausgelöste Alarmanlage wurde eine Zeugin, welche sich auf dem Weg zur Arbeit befand, auf das Geschehen aufmerksam. Sie beschrieb eine männliche, ca. 170-175 cm große Person mit schwarzem Kapuzenpullover und dunkler Jeans, welche nach Sichtkontakt mit der Zeugin, die Garage verließ, das Garagentor blitzartig schloss und fußläufig Richtung Bergneustadt Zentrum flüchtete.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell