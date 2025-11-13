PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autoscheibe eingeschlagen und Geldbörse gestohlen

Bergneustadt (ots)

Gegen 04:25 Uhr am Mittwochmorgen (12. November) öffnete ein Unbekannter das geschlossene Tor einer Garage in der Talstraße. An dem dort geparkten Auto schlug der Unbekannte dann die Scheibe auf der Fahrerseite ein und griff nach einer Geldbörse, welche sich in dem Seitenfach der Fahrertür befand. Durch die ausgelöste Alarmanlage wurde eine Zeugin, welche sich auf dem Weg zur Arbeit befand, auf das Geschehen aufmerksam. Sie beschrieb eine männliche, ca. 170-175 cm große Person mit schwarzem Kapuzenpullover und dunkler Jeans, welche nach Sichtkontakt mit der Zeugin, die Garage verließ, das Garagentor blitzartig schloss und fußläufig Richtung Bergneustadt Zentrum flüchtete.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 10:15

    POL-GM: Dieseldiebstahl auf Rastplatz

    Wiehl (ots) - In der Nacht von Dienstag (11. November) auf Mittwoch haben Unbekannte auf einem Autobahnrastplatz in Wiehl mehrere hundert Liter Diesel aus dem Kraftstofftank eines Lastkraftwagens abgezapft. Der Lastkraftwagen parkte zur Tatzeit auf dem Rastplatz "Morkepütz" an der Autobahn A4 in Fahrtrichtung Olpe. Die Diebe entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:06

    POL-GM: Nach Karnevalsfeier betrunken im Graben gelandet

    Nümbrecht (ots) - Ein 22-jähriger Ford-Transit-Fahrer aus Reichshof ist in der Nacht von Dienstag (11. November) auf Mittwoch mit seinem Auto im Graben gelandet. Der 22-Jährige fuhr gegen 00:20 Uhr über die Kreuzung Hammermühler Straße/Industriestraße, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Findlingen auf einem Schotterplatz sowie einer Leitplanke, bevor das Auto zum Stehen kam. Der 22-Jährige trug ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren