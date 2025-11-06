Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Hilfeersuchen erledigte sich von selbst

Aurich (ots)

Aus dem Fahrstuhl eines Gebäudes mit mehreren Wohneinheiten ist in den frühen Dienstagabendstunden ein Notruf abgesetzt worden. Scheinbar ließen sich die Aufzugtüren nicht mehr öffnen, sodass eine Person in der Fahrkabine eingeschlossen war. Weil der nächstverfügbare Techniker nicht in unter einer Stunde vor Ort sein konnte, wurde schließlich die Feuerwehr Aurich in die Oldersumer Straße alarmiert. Zur Überraschung der Einsatzkräfte war die betroffene Person bereits eigenständig aus dem Fahrstuhl gelangt und benötigte somit keine weitere Hilfe. Um einen weiteren Zwischenfall zu verhindern, nahmen die Feuerwehrleute den Aufzug daraufhin außer Betrieb und forderten den zuständigen Servicetechniker zur Überprüfung an.

