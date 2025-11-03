Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Unerwarteter Feuerwehrbesuch

Aurich-Egels (ots)

Handwerksarbeiten haben am Montagnachmittag den Feueralarm eines Betriebsgebäudes an der Egelser Straße aktiviert. Der dabei entstandene Rauch hatte zur Auslösung gleich zweier Rauchmelder und damit der automatischen Brandmeldeanlage geführt. Daraufhin rückten die Feuerwehr Wallinghausen sowie der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich an. Die Einsatzkräfte brauchten vor Ort mangels Schadensereignis aber nicht weiter tätig werden und konnten nach der Zurückstellung der Brandmeldeanlage gleich wieder abrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell