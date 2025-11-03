PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Unerwarteter Feuerwehrbesuch

Aurich-Egels (ots)

Handwerksarbeiten haben am Montagnachmittag den Feueralarm eines Betriebsgebäudes an der Egelser Straße aktiviert. Der dabei entstandene Rauch hatte zur Auslösung gleich zweier Rauchmelder und damit der automatischen Brandmeldeanlage geführt. Daraufhin rückten die Feuerwehr Wallinghausen sowie der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich an. Die Einsatzkräfte brauchten vor Ort mangels Schadensereignis aber nicht weiter tätig werden und konnten nach der Zurückstellung der Brandmeldeanlage gleich wieder abrücken.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren