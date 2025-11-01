Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Vermeintlich in Aufzug gefangen

Aurich (ots)

Im Fahrstuhl eines Gebäudes mit mehreren Wohnparteien sollte am Freitagvormittag eine Person feststecken. Die Feuerwehr Aurich wurde daraufhin in den Collmannsgang alarmiert. Zwar hatten die Einsatzkräfte den Aufzug rasch im Kellergeschoss lokalisieren können, eingeschlossen war in der geöffneten Fahrkabine jedoch offensichtlich niemand. Da sich auch anderweitig kein Hilfesuchender erkennbar machte, wurde die Einsatzstelle an einen angerückten Mitarbeiter der Hausverwaltung übergeben und kurz darauf wieder verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell