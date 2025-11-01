PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Vermeintlich in Aufzug gefangen

Aurich (ots)

Im Fahrstuhl eines Gebäudes mit mehreren Wohnparteien sollte am Freitagvormittag eine Person feststecken. Die Feuerwehr Aurich wurde daraufhin in den Collmannsgang alarmiert. Zwar hatten die Einsatzkräfte den Aufzug rasch im Kellergeschoss lokalisieren können, eingeschlossen war in der geöffneten Fahrkabine jedoch offensichtlich niemand. Da sich auch anderweitig kein Hilfesuchender erkennbar machte, wurde die Einsatzstelle an einen angerückten Mitarbeiter der Hausverwaltung übergeben und kurz darauf wieder verlassen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 17:00

    FW-AUR: Notfalltüröffnung rasch ermöglicht

    Aurich (ots) - Damit der Rettungsdienst zu einer Patientin gelangen konnte, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich in der Nacht zu Donnerstag in die Esenser Straße ausrücken. Nach kurzer Inaugenscheinnahme der Begebenheiten vor Ort gelang es den Feuerwehrleuten, die Haustür schadfrei zu öffnen. Während die Sanitäter daraufhin mit den behandelnden Maßnahmen begannen, konnten die Kräfte der Feuerwehr wieder in ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 22:00

    FW-AUR: Fehlalarm in Verarbeitungsfirma

    Aurich-Schirum (ots) - Am Sonntagmittag löste der Feueralarm eines Betriebs im Schirumer Gewerbegebiet aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich rückten daraufhin zu dem Firmengelände in der Tjüchkampstraße aus. Bei ihren Erkundungsmaßnahmen lokalisierten die Feuerwehrleute einen Alarm schlagenden Rauchmelder in einer Produktionshalle. Ein Grund für dessen Auslösung ließ sich jedoch nicht ausmachen, gebrannt hatte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren