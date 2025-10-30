PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Notfalltüröffnung rasch ermöglicht

Aurich (ots)

Damit der Rettungsdienst zu einer Patientin gelangen konnte, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich in der Nacht zu Donnerstag in die Esenser Straße ausrücken. Nach kurzer Inaugenscheinnahme der Begebenheiten vor Ort gelang es den Feuerwehrleuten, die Haustür schadfrei zu öffnen. Während die Sanitäter daraufhin mit den behandelnden Maßnahmen begannen, konnten die Kräfte der Feuerwehr wieder in die kurzzeitig unterbrochene Nachtruhe zurückkehren.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

