FW-AUR: Notfalltüröffnung rasch ermöglicht
Aurich (ots)
Damit der Rettungsdienst zu einer Patientin gelangen konnte, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich in der Nacht zu Donnerstag in die Esenser Straße ausrücken. Nach kurzer Inaugenscheinnahme der Begebenheiten vor Ort gelang es den Feuerwehrleuten, die Haustür schadfrei zu öffnen. Während die Sanitäter daraufhin mit den behandelnden Maßnahmen begannen, konnten die Kräfte der Feuerwehr wieder in die kurzzeitig unterbrochene Nachtruhe zurückkehren.
