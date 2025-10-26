PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Keine Feststellung nach Rauchmelderauslösung

Aurich-Schirum (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist die Brandmeldeanlage eines Firmengebäudes im Kornkamp aktiviert worden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich standen nach ihrem Eintreffen zunächst vor verschlossenen Türen und versuchten, von außerhalb des Objektes einen Blick in die Räumlichkeiten zu werfen. Weil hierbei keine Indizien für ein Schadensereignis auszumachen waren, wurde auf das Eintreffen eines zwischenzeitlich kontaktierten Firmenverantwortlichen gewartet. Gemeinsam konnte das Gebäude kurz darauf betreten und gesichert festgestellt werden, dass kein Feuer ausgebrochen war.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren