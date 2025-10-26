Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Keine Feststellung nach Rauchmelderauslösung

Aurich-Schirum (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist die Brandmeldeanlage eines Firmengebäudes im Kornkamp aktiviert worden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich standen nach ihrem Eintreffen zunächst vor verschlossenen Türen und versuchten, von außerhalb des Objektes einen Blick in die Räumlichkeiten zu werfen. Weil hierbei keine Indizien für ein Schadensereignis auszumachen waren, wurde auf das Eintreffen eines zwischenzeitlich kontaktierten Firmenverantwortlichen gewartet. Gemeinsam konnte das Gebäude kurz darauf betreten und gesichert festgestellt werden, dass kein Feuer ausgebrochen war.

