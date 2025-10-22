Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Zwei Alarmierungen, kein Feuer

Aurich (ots)

Ausgelöste Brandmeldeanlagen haben in den Dienstagvormittagsstunden für zwei Einsätze der Feuerwehr Aurich gesorgt. Zunächst war gegen 08:30 Uhr der Feueralarm eines Gebäudekomplexes Im Hammrich bei der Leitstelle in Wittmund aufgelaufen. Die kurz darauf anrückenden Einsatzkräfte erkundeten das Objekt und stießen auf einen aktivierten Handfeuermelder. Nach einer Kontrolle der Räumlichkeiten konnte schlussendlich kein Schadensereignis festgestellt werden, woraufhin die Brandmeldeanlage zurückgestellt und das Gebäude wieder freigegeben wurden.

Wenige Minuten nach 12 Uhr löste dann der Feueralarm eines Einkaufszentrums am Fischteichweg aus. Die alarmierten Einsatzkräfte lokalisierten daraufhin einen Alarm schlagenden Rauchmelder im zweiten Obergeschoss des Objektes. Ein Feuer war dort aber nicht ausgebrochen, stattdessen ist das Gerät durch austretenden Dunst getäuscht worden. Mit der folgenden Rückstellung der Brandmeldeanlage konnten alle zwischenzeitlich durch den Feueralarm zum Verlassen des Gebäudes aufgeforderten Personen wieder in dieses zurückkehren.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell