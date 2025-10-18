PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brennende Autos greifen auf Unterstand über

Aurich (ots)

Zwei unter einem Carport abgestellte Fahrzeuge standen am Samstagmorgen im Collmannsgang in Flammen. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich vor Ort eintrafen, griff das Feuer bereits auf die angrenzende Holzkonstruktion des Unterstandes über. Die entstandene Rauchentwicklung war schon von Weitem zu erkennen. Durch die Vornahme von Strahlrohren leiteten zwei Atemschutztrupps umgehend die Löscharbeiten ein, um in erster Linie die Ausbreitung des Brandes zu unterbinden. Weiterhin wurde eine feste Wasserversorgung über zwei Hydranten aufgebaut.

Den Feuerwehrleuten gelang es, die Flammen innerhalb von Minuten niederzuschlagen. Eine Ausdehnung auf das gesamte Carport konnte dadurch verhindert werden, das Feuer hatte aber zum Teil motorisierte Zweiräder beschädigt, die in dem angebauten Lagerteil abgestellt waren. Die beiden Autos brannten dagegen nahezu vollständig aus. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurden die Karosserien abschließend auf übrige Glutnester kontrolliert. Neben den 30 Feuerwehrkräften sind auch die Polizei, der Rettungsdienst und das Deutsches Rotes Kreuz sowie die Untere Wasserbehörde mit im Einsatz gewesen. Für die Dauer der Löschmaßnahmen war die Von-Jhering-Straße in Fahrtrichtung Emder Straße gut eine Stunde gesperrt.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

