Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feuer im Armaturenbrett eines Treckers

  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Aurich-Plaggenburg (ots)

Ein Traktor hat am Samstagmorgen im Alten Postweg gebrannt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Plaggenburg und Sandhorst wurden gegen 08:30 Uhr zu einem dort anliegenden landwirtschaftlichen Anwesen gerufen. Das Fahrzeug war bereits am Straßenrand abgestellt worden und hatte im Innenraum Feuer gefangen. Unter Einsatz eines Strahlrohres konnte der vorgehende Atemschutztrupp den Entstehungsbrand rasch ablöschen. Noch anrückende Kräfte brauchten die Anfahrt daraufhin nicht fortzuführen. Mittels Wärmebildkamera wurde der Löscherfolg abschließend kontrolliert und die Einsatzstelle im Anschluss an die Polizei übergeben. Rund 30 Feuerwehrleute waren für gut eine halbe Stunde vor Ort gefordert.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

