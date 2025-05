Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut Einbruch in Tankstelle

Neustadt an de Orla (ots)

Erneut drangen in der zurückliegenden Nacht Unbekannte in die Tankstelle in der Triptiser Straße in Neustadt an der Orla ein- bereits in der vorherigen Nacht kam es zu einem ähnlich gelagerten Vorfall. Der bzw. die Unbekannten drangen wiederholt durch Gewalteinwirkung auf die Eingangstür in den Geschäftsraum ein. Anschließend wurden wieder größere Mengen Tabakwaren gestohlen. Dann flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es werden dringend Zeugen gesucht, die in der zurückliegenden Nacht zwischen Mittwoch, 21.00 Uhr, bis Donnerstagmorgen 04.40 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben. Hinweise nimmt die KPI Saalfeld (03672-417 1464) unter Nennung der Vorgangsnummer 0124097 entgegen.

