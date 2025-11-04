Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Gasausströmung im Haus vermutet

Aurich-Sandhorst (ots)

Die Bewohner eines Einfamilienhauses im Auricher Ortsteil Sandhorst bemerkten am Sonntagabend plötzlich einen verdächtigen Geruch in ihren Räumlichkeiten. Einen Gasaustritt annehmend, verließen sie folgerichtig das Gebäude und setzten einen Notruf ab. Die Feuerwehr Sandhorst sowie der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich wurden daraufhin durch die Wittmunder Regionalleitstelle in die Straße Am Fuchsbau entsendet. Ebenfalls rückten Rettungsdienst und Energieversorger an.

Während die Sanitäter alle Bewohner untersuchten, führten die Feuerwehrleute umfangreiche Messungen durch. Hierbei ließ sich jedoch kein Austritt von Erdgas oder anderen Stoffen feststellen. Auch die Messgeräte des Energieversorgers lieferten keine Anhaltspunkte für eine Gefahrensituation. Schlussendlich wurde das Gebäude nach etwa einer Stunde wieder freigegeben und der Einsatz beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell