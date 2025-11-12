Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Karnevalsfeier betrunken im Graben gelandet

Nümbrecht (ots)

Ein 22-jähriger Ford-Transit-Fahrer aus Reichshof ist in der Nacht von Dienstag (11. November) auf Mittwoch mit seinem Auto im Graben gelandet. Der 22-Jährige fuhr gegen 00:20 Uhr über die Kreuzung Hammermühler Straße/Industriestraße, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Findlingen auf einem Schotterplatz sowie einer Leitplanke, bevor das Auto zum Stehen kam. Der 22-Jährige trug ein Karnevalskostüm und roch nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest fiel positiv aus. Einen Führerschein hatte der 22-Jährige nicht dabei. Er musste mit zur Wache eine Blutprobe abgeben. An dem Transit entstand erheblicher Sachschaden.

