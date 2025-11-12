PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Grauer Mercedes gestohlen

Radevormwald (ots)

Zwischen 20 Uhr am Montag (10. November) und 9 Uhr am Dienstag haben Unbekannte einen grauen Mercedes gestohlen. Das Auto mit dem Kennzeichen WHV-I 192 stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Straße "Auf der Brede". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

