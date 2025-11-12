Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Grauer Mercedes gestohlen
Radevormwald (ots)
Zwischen 20 Uhr am Montag (10. November) und 9 Uhr am Dienstag haben Unbekannte einen grauen Mercedes gestohlen. Das Auto mit dem Kennzeichen WHV-I 192 stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Straße "Auf der Brede". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
