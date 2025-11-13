PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Dieseldiebstahl auf Rastplatz

Wiehl (ots)

In der Nacht von Dienstag (11. November) auf Mittwoch haben Unbekannte auf einem Autobahnrastplatz in Wiehl mehrere hundert Liter Diesel aus dem Kraftstofftank eines Lastkraftwagens abgezapft. Der Lastkraftwagen parkte zur Tatzeit auf dem Rastplatz "Morkepütz" an der Autobahn A4 in Fahrtrichtung Olpe. Die Diebe entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

