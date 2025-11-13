Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kollidiert mit Traktor

Radevormwald (ots)

Am Mittwochabend (12. November) wurde ein 51-jähriger Autofahrer aus Radevormwald bei einem Verkehrsunfall auf der Kaiserstraße leicht verletzt. Der 51-Jährige war mit seinem Dacia auf der L 414 (Kaiserstraße) aus Richtung Rädereichen in Fahrtrichtung Radevormwald-Mitte unterwegs, als er gegen 19:20 Uhr ein am rechten Fahrbahnrand haltendes Auto überholte. Dabei hatte der 51-Jährige jedoch den Traktor eines 46-jährigen Wermelskircheners übersehen, welcher ihm auf der Kaiserstraße entgegenkam. Sowohl der Traktor als auch der Daciafahrer versuchten noch zu bremsen, konnten einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Dacia kollidierte mit der schaufelähnlichen Vorrichtung an der Front des Traktors. Durch den Zusammenstoß zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

