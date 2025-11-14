Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall leicht verletzt
Engelskirchen (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (13. November) in Engelskirchen wurden zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Eine 65-jährige Engelskirchenerin war gegen 8 Uhr auf der Leppestraße in Richtung "Nochen" unterwegs. Auf Höhe der Einmündung "Blumenau" fuhr sie auf das Heck des verkehrsbedingt wartenden Seats einer 32-Jährigen aus Engelskirchen auf. Beide Frauen zogen sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die 32-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 65-Jährige begab sich im Nachgang eigenständig in ärztliche Behandlung. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell