PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall leicht verletzt

Engelskirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (13. November) in Engelskirchen wurden zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Eine 65-jährige Engelskirchenerin war gegen 8 Uhr auf der Leppestraße in Richtung "Nochen" unterwegs. Auf Höhe der Einmündung "Blumenau" fuhr sie auf das Heck des verkehrsbedingt wartenden Seats einer 32-Jährigen aus Engelskirchen auf. Beide Frauen zogen sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die 32-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 65-Jährige begab sich im Nachgang eigenständig in ärztliche Behandlung. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 09:15

    POL-GM: Tageswohnungseinbruch in Steinenbrück

    Gummersbach (ots) - Zwischen 7:30 Uhr und 12:20 Uhr am Donnerstag (13. November) hebelten Unbekannte die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hömicker Weg" auf. Die Kriminellen durchwühlten sämtliche Wohnräume, ob sie Beute machten, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 09:15

    POL-GM: Unbekannte brechen in Bäckerei ein

    Waldbröl (ots) - In der Nacht von Mittwoch (12. November) auf Donnerstag brachen Kriminelle in eine Bäckerei in der Waldstraße ein. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür auf und stahlen eine Geldkassette. Sie entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 09:15

    POL-GM: Einbruch in Firma

    Wiehl (ots) - Gegen 3:35 Uhr am 13. November (Donnerstag) verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Firma in der Robert-Koch-Straße in Bomig, indem sie die Eingangstür gewaltsam öffneten. In einer Lagerhalle öffneten sie Schränke und durchwühlten Regale. Auch die Bürotür wurde durch die Einbrecher aufgehebelt, Schubladen und Schränke wurden geöffnet und durchwühlt. Ob die Einbrecher Beute machten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren