Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall leicht verletzt

Engelskirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (13. November) in Engelskirchen wurden zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Eine 65-jährige Engelskirchenerin war gegen 8 Uhr auf der Leppestraße in Richtung "Nochen" unterwegs. Auf Höhe der Einmündung "Blumenau" fuhr sie auf das Heck des verkehrsbedingt wartenden Seats einer 32-Jährigen aus Engelskirchen auf. Beide Frauen zogen sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die 32-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 65-Jährige begab sich im Nachgang eigenständig in ärztliche Behandlung. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

