Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Marienheide (ots)

Eine 85-jährige Marienheiderin wurde am Samstag (15. November) Opfer eines Taschendiebstahls in einem Discounter in Kalsbach. Zwischen 16 Uhr und 16:45 Uhr stahlen Unbekannte die Geldbörse der Seniorin, die sie in einem Stoffbeutel in ihren Einkaufswagen gelegt hatte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei rät, Wertsachen körpernah und sicher zu tragen, beispielsweise in verschlossenen Innentaschen, und Handtaschen immer zu schließen und nah am Körper zu tragen.

