PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 14-Jährige in Park geschlagen +++ Diebe entwenden Pedelec

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 14-Jährige in Park geschlagen,

Oberursel, Adenauerallee, Adenauerpark, Donnerstag, 11.09.2025, 12:05 Uhr

(sn)Am Donnerstagmittag kam es in Oberursel im Adenauerpark zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Kindes. Die 14-jährige Geschädigte aus dem Hochtaunuskreis hielt sich gegen 12:05 Uhr im Park auf, als ihr eine 41-jährige Frau, ebenfalls aus dem Hochtaunuskreis, entgegengelaufen kam. Unvermittelt und scheinbar grundlos schlug die 41-Jährige nach dem Kind, woraufhin das Kind stürzte. Durch den Schlag erlitt das Kind leichte Verletzungen. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung ergaben sich Hinweise auf die besagte 41-Jährige. Diese konnte in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Diese wurde auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die genauen Umstände der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

2. Dieb entwenden Pedelec,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kisseleffstraße, Donnerstag, 11.09.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 12.09.2025, 02:10 Uhr

(sn)In der Nacht auf Freitag haben Diebe in Bad Homburg ein schwarzes Pedelec der Marke Yamaha entwendet. Der Besitzer sicherte am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr sein Pedelec mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer im Kurpark in der Kisseleffstraße nahe der Spielbank. Als er dieses gegen 02:10 Uhr wieder benutzen wollte, fehlte davon jede Spur. Hinweise oder Beobachtungen zur Tat oder zum Verbleib des Pedelecs nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 - 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell