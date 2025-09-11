PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebstahl von E-Roller +++ Diebstahl von Leichtkraftrad +++ Bronzeskulptur von Friedhof entwendet +++ Betrunken verunfallt - Unfallgegner flüchtet

1. Diebstahl von E-Roller,

Oberursel, Platz der Deutschen Einheit, U-Bahnstation U3, Mittwoch, 10.09.2025, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 11.09.2025, 00:40 Uhr

(sn)In der Nacht auf Donnerstag haben Diebe in Oberursel einen schwarzen E-Roller der Marke Segway an der U-Bahnstation U3 entwendet. Der Besitzer sicherte am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr seinen E-Roller mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer. Als er diesen gegen 00:40 Uhr wieder benutzen wollte, fehlte von ihm jede Spur. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug. An dem E-Roller war zuletzt das Versicherungskennzeichen "123WEI" angebracht. Hinweise oder Beobachtungen zur Tat oder zum Verbleib des E-Rollers nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 - 6240-0 entgegen.

2. Diebstahl von Leichtkraftrad,

Bad Homburg v. d. Höhe, Hofheimer Straße, Sonntag, 31.08.2025, 16:00 Uhr bis Dienstag, 09.09.2025, 13:00 Uhr

(sn)In der Zeit von Sonntag, 31.08.2025, 16:00 Uhr bis Dienstag, 09.09.2025, 13:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Bad Homburg ein blaues Leichtkraftrad. Der Besitzer hatte dieses auf einem Parkplatz an der Straße abgestellt und stellte den Diebstahl erst einige Tage später fest. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug. An dem Leichtkraftrad war zuletzt das Versicherungskennzeichen "653WGB" angebracht. Hinweise oder Beobachtungen zur Tat oder zum Verbleib des Leichtkraftrades nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 - 120-0 entgegen.

3. Bronzeskulptur von Friedhof entwendet, Bad Homburg v. d. Höhe - Kirdorf, Friedberger Straße 70, Waldfriedhof, Montag, 01.09.2025, 08:00 bis Mittwoch, 10.09.2025, 12:00 Uhr

(sn)In den vergangenen Tagen stahlen unbekannte Täter Skulpturen auf einem Friedhof in Kirdorf. In dem Zeitraum, Montag, 01.09.2025, 08:00 Uhr und Mittwoch, 10.09.2025, 12:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter ein Grab auf dem Waldfriedhof und entwendeten Engelsflügel aus Bronze im Wert von etwa 55.000 Euro. Wer in diesem Zeitraum rund um den Friedhof verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen hat, wird gebeten, die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 - 120-0 zu informieren.

4. Betrunken verunfallt - Unfallgegner flüchtet, Bundesstraße 455 bei Kronberg im Taunus, Donnerstag, 11.09.2025, 00:10 Uhr

(sn)In der Nacht zu Donnerstag ist ein betrunkener Mann mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 455 bei Kronberg verunfallt. Die Polizei sucht nun nach einem weiteren beteiligten Fahrzeug. Der 45-jährige aus dem Hochtaunuskreis befuhr am Donnerstag gegen 00:10 Uhr mit seinem schwarzen Audi Q6 die Bundesstraße 455 aus Oberursel kommend in Fahrtrichtung Kronberg im Taunus. Beim Wenden auf der Bundesstraße bereitete der Fahrer mit seinem Fahrzeug ein Hindernis, so dass ein weiterer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren das Fahrzeug des Mannes streifte. Anstatt anzuhalten, flüchtete das Fahrzeug danach von der Unfallstelle. Der Audi rollte daraufhin in den Graben. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Nach einer erfolgten Blutentnahme konnte der Fahrer von der Dienststelle entlassen werden. Der Sachschaden am Audi wird auf etwa 1700 Euro geschätzt. Hinweise oder Beobachtungen zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer 06174 - 9266-0 entgegen.

