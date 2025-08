POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Mehrere leicht Verletzte nach Unfall am Stauende

Mannheim (ots) - Gegen 10:45 Uhr ereignete sich in der Humboldtstraße ein Arbeitsunfall auf dem Dach eines Gebäudes, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Derzeit befinden sich Kräfte der Polizei sowie des Rettungsdienstes mit der Höhenrettung an der Unfallörtlichkeit. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Personen werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Rückfragen bitte an: ...

