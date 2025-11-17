Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 23-Jährige ohne Versicherung mit falschen Kennzeichen unterwegs
Gummersbach (ots)
Weil falsche Kennzeichen an einem Fiat Panda angebracht waren, kontrollierten Polizeibeamte am Freitag (14. November) eine 23-jährige Autofahrerin. Gegen 18:10 Uhr hielten die Polizisten die 23-Jährige aus Marienheide auf der Rospetalstraße an. Dabei stellten die Beamten fest, dass an dem Auto falsche Kennzeichen mit gefälschten TÜV-Siegeln angebracht waren und der Fiat nicht angemeldet war. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus. Die 23-Jährige musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.
