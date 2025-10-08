PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Hotel eingestiegen +++ Mülltonne brennt +++ Spiegel von Pkw gestohlen +++ Unfälle mit Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. In Hotel eingestiegen,

Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Dienstag, 07.10.2025, 04:10 Uhr bis 04:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag brach ein Einbrecher in ein Hotel in der Hauptstraße in Oestrich-Winkel ein. Zwischen 04:10 Uhr und 04:20 Uhr stieg der Mann über ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude ein und durchsuchte es. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Vom Täter liegt eine Beschreibung vor. Er war 18 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 m bis 1,90 m groß, hatte eine dünne Statur sowie eine helle Hautfarbe. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose, dunkle Sneaker samt heller Sohle sowie Handschuhe.

Hinweise zur beschriebenen Person nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Großraummülltonne brennt,

Taunusstein-Neuhof, Limburger Straße, Dienstag, 07.10.2025, 02:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag brannte in Taunusstein-Neuhof eine Mülltonne. Um 02:15 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Limburger Straße an. Dort stand eine Großraummülltonne voll in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, welcher auch einen dahinterliegenden Zaun beschädigt hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Die Brandursache ist bislang noch unklar, Hinweise nimmt dir Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Spiegelgläser ausgebaut,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, An der Basilika, Mittwoch, 01.10.2025, 15:00 Uhr bis Montag, 06.10.2025, 11:30 Uhr

(fh)Zwischen Mittwoch und Montag wurden in Mittelheim die Spiegelgläser eines BMW gestohlen. In der genannten Zeitspanne machten sich die Diebe an einem in der Straße "An der Basilika" abgestellten 3er BMW zu schaffen und bauten dessen Gläser aus. Mit diesen ergriffen die Täter unerkannt die Flucht.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

4. Fahrzeug prallt gegen Bäume,

Bad Schwalbach, Schlangenbad-Wambach, L 3037, Dienstag, 07.10.2025, 16:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag verunfallte ein Fahrzeug zwischen Bad Schwalbach und Wambach und kollidierte dabei mit gefällten Bäumen. Gegen 16:00 Uhr war ein 39-Jähriger in seinem Opel Corsa auf der Landesstraße 3037 in Richtung Wambach unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und mit dort gelagerten Baumstämmen kollidierte. Der Mann kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

5. Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen, Idstein-Heftrich, Landesstraße 3023, Dienstag, 07.10.2025, 18:30 Uhr

(fh)Am Dienstagabend ist eine stark alkoholisierte Autofahrerin bei Idstein-Heftrich von der Straße abgekommen und hat sich dabei verletzt. Gegen 18:30 Uhr kam die 43-Jährige beim Befahren der L 3023 in Richtung Heftrich von der Straße ab und verunfallte neben der Fahrbahn. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo auch eine Blutentnahme bei ihr durchgeführt wurde. Zuvor hatte sie über drei Promille in ein Atemalkoholgerät der Beamten gepustet. Neben ihrem nicht mehr fahrbereiten BMW wurden auch Verkehrsschilder beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell