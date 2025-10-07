PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Scheibe von Lkw für Tat ausgebaut +++ Betrug fliegt schnell auf +++ Gegen Grundstückstor gefahren und geflüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Scheibe von Lkw für Tat ausgebaut,

Eltville am Rhein-Hattenheim, Kloster-Eberbach-Straße, Donnerstag, 02.10.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 06.10.2025, 06:00 Uhr

(fh)Werkzeug sowie eine Scheibe eines Lkw waren in den vergangenen Tagen die Objekte der Begierde von Dieben in Eltville-Hattenheim. Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen suchten die Langfinger ein Baustellengelände in der Kloster-Erbach-Straße auf, um dort fachmännisch ein Seitenfenster eines dort abgestellten Lkw auszubauen. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs nahmen sie eine Motorsäge an sich und zogen daraufhin mit dem Werkzeug und der Fensterscheibe im Gepäck von dannen.

Die Polizeistation Eltville ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Betrug fliegt schnell auf,

Eltville am Rhein, Oktober 2025,

(fh)Anfang des Monats sind Betrüger an einer pfiffigen Seniorin aus Eltville gescheitert. Die Unbekannten, welche sich als Polizisten ausgaben, schilderten der lebensälteren Dame von einem angeblichen Überfall in deren Nachbarschaft. Das Hab und Gut der Angerufenen sei demnach nicht mehr sicher und müsse den vermeintlichen Polizeibeamten übergeben werden. Ziel der Betrüger ist es im Anschluss Geld und Schmuck bei den Seniorinnen und Senioren abzuholen, welche dann ihre Wertsachen nie wiedersehen. Die Rheingauerin erkannte jedoch glücklicherweise die Betrugsmasche, beendete das Telefonat und informierte die "richtige" Polizei.

Auch wenn wie in diesen Fällen die Reaktionen vorbildlich ausfielen, appelliert die Polizei erneut an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei Klarheit bringen. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeistationen zu melden.

3. Gegen Grundstückstor gefahren und geflüchtet, Taunusstein-Wehen, Neuer Weg, Dienstag, 30.09.2025, 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr

(fh)Vor einer Woche ist eine bislang unbekannte Person gegen ein Grundstückstor in Taunusstein-Wehen geprallt, hat einen Schaden verursacht und ist davongefahren. Am 30.09. zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr fuhr ein Fahrzeug ersten Ermittlungen zufolge aus einer Grundstückseinfahrt in der Straße "Neuer Weg" rückwärts heraus, um weiter in Richtung der Wilhelmstraße zu fahren. Dabei stieß es gegen ein Grundstückstor und beschädigte es. Anschließend setzte die unbekannte Person ihren Weg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es soll sich um ein dunkelblaues Fahrzeug mit "SWA" Teilkennzeichen gehandelt haben. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell